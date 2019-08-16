В окупованому Криму вбили начальника відділення підконтрольного Кремлю МНС, СК РФ - завів справу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Так званий “Слідчий комітет Росії по Республіці Крим” порушив кримінальну справу за фактом вбивства начальника відділення наглядової діяльності республіканського управління МНС, підконтрольного Кремлю. Про це йдеться в повідомленні на сайті “відомства”, зазначає УНН.
“Слідчими органами... порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 105 КК Росії, за фактом вбивства співробітника МНС Росії”, — повідомили в СК. За попередніми даними, вбивство сталося в ході побутового конфлікту.
15 серпня в окупованому Росією Криму був убитий начальник відділення наглядової діяльності “ГУ МНС по Сакському району”. 32-річний Ярослав Мамаєнко був доставлений в лікарню з проникаючим ножовим пораненням і незабаром помер. За попередньою інформацією, вбивство не було пов’язане з професійною діяльністю співробітника МНС.
Зараз слідчі органи встановлюють обставини вчиненого злочину, розслідування кримінальної справи триває.
Як повідомляв УНН, СК РФ відкрив чергову справу проти ЗСУ через “обстріли житлових будинків на Донбасі”.