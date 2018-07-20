В оккупированном Крыму туристов попросили покинуть пляж из-за опасной находки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Ялте в аннексованом Крыму закрыли пляж на время процедуры обезвреживания мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на оккупационную администрацию города, передает УНН.
“Обезвреживание 240-килограммовой мины, найденной в 20 метрах от Приморского пляжа в оккупированной Ялте, решили перенести на утро субботы, 21 июля”, — говорится в сообщении.
Ранее подрыв 240-килограммовой мины времен Второй мировой войны, которую обнаружили в Ялте на Приморском пляже, был запланирован на утро 23 июля.
Разминированием будут заниматься специалисты российского Черноморского флота.
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Приморский пляж в Ялте закрыли для посещения до 23 июля.
“Закрытие одного из центральных ялтинских пляжей в летний период даже на несколько дней приносит массу неудобств, как отдыхающим, так и местным жителям”, — объяснил решение “заместитель мэра Ялты” Станислав Шапортов.
Напомним, 16 и 17 июля в оккупированном Крыму в результате сильных ливней произошло подтопление улиц в Севастополе и Феодосии.