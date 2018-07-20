В оккупированном Крыму туристов попросили покинуть пляж из-за опасной находки

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 125003 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В Ялте в аннексованом Крыму закрыли пляж на время процедуры обезвреживания мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на оккупационную администрацию города, передает УНН.

“Обезвреживание 240-килограммовой мины, найденной в 20 метрах от Приморского пляжа в оккупированной Ялте, решили перенести на утро субботы, 21 июля”, — говорится в сообщении.

Ранее подрыв 240-килограммовой мины времен Второй мировой войны, которую обнаружили в Ялте на Приморском пляже, был запланирован на утро 23 июля.

Разминированием будут заниматься специалисты российского Черноморского флота.

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Приморский пляж в Ялте закрыли для посещения до 23 июля.

“Закрытие одного из центральных ялтинских пляжей в летний период даже на несколько дней приносит массу неудобств, как отдыхающим, так и местным жителям”, — объяснил решение “заместитель мэра Ялты” Станислав Шапортов.

Напомним, 16 и 17 июля в оккупированном Крыму в результате сильных ливней произошло подтопление улиц в Севастополе и Феодосии.

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