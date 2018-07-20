В окупованому Криму туристів попросили з пляжу через небезпечну знахідку

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Ялті в аннексованому Криму закрили пляж на час процедури знешкодження міни часів Другої світової війни. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на окупаційну адміністрацію міста, передає УНН.

“Знешкодження 240-кілограмової міни, знайденої в 20 метрах від Приморського пляжу в окупованій Ялті, вирішили перенести на ранок суботи, 21 липня”, — йдеться у повідомленні.

Раніше підрив 240-кілограмової міни часів Другої світової війни, яку виявили в Ялті на Приморському пляжі, був запланований на ранок 23 липня.

Розмінуванням займатимуться фахівці російського Чорноморського флоту.

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Приморський пляж у Ялті закрили для відвідування до 23 липня.

“Закриття одного з центральних ялтинських пляжів у літній період навіть на кілька днів приносить масу незручностей, як відпочивальникам, так і місцевим жителям”, — пояснив рішення "заступник мера Ялти" Станіслав Шапортов.

Нагадаємо, 16 та 17 липня у окупованому Криму внаслідок сильних злив сталось підтоплення вулиць у Севастополі і Феодосії.

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