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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103717 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113130 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118020 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117272 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 142774 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104530 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102320 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму отменили обязательную обсервацию для въезда граждан

В оккупированном Крыму отменили обязательную обсервацию для въезда граждан

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В оккупированном Крыму и Севастополе оккупационная администрация отменила обязательную 14-дневную обсервацию для людей, въезжающих на территорию полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"С 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР.

"Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа, граждане должны втечение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР", - добавили в Офисе омбудсмена.

Напомним, по информации МИД, Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу.

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