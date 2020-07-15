В окупованому Криму скасували обов’язкову обсервацію для в’їзду громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В окупованому Криму та Севастополі окупаційна адміністрація скасувала обов’язкову 14-денну обсервацію для людей, які в’їжджають на територію півострова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Уповноваженого ВРУ з прав людини.
"З 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострову", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЦР.
"Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова. У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. У випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЦР", - додали в Офісі омбудсмена.
Нагадаємо, за інформацією МЗС, Україна бачить учасниками майданчика з деокупації Криму Сполучені Штати, Велику Британію, а також Європейський Союз як структурну одиницю.