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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 56480 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122765 просмотра

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4 марта, 14:27 • 124703 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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4 марта, 10:59 • 104842 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103024 просмотра

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В оккупированном Крыму начались боевые учения

В оккупированном Крыму начались боевые учения

Киев  •  УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В оккупированном Крыму стартовали двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России. По этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Военнослужащие по очереди выполняют задания в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силу условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в настоящее время участники учений совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон, во время которого отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника, отражение ударов авиации и преодоления условного зараженных ядовитыми веществами участков местности.

"К учениям привлечены около 500 военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А", - отмечается в сообщении.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.

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