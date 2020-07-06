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Генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму

Генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 20000 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН із посиланням на Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Відзначимо, що доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року та ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму.

Доповідь включає, серед інших тем, інформацію про:

· катування та жорстоке поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом та удушення, що застосовуються проти жертв;

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· порушення прав затриманих, у тому числі систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмови у побаченнях з родичами та адвокатами, тиск щодо отримання російського громадянства;

· обвинувачення за публікації у соціальних мережах та втручання у роботу журналістів;

· 21 000 жителів Криму, які були призвані до збройних сил Російської Федерації з початку окупації (станом на 1 січня 2020 року);

· 191 рішення суду в 2019 році, які зобов’язали жителів Криму покинути територію Криму;

· перешкоди, з якими стикаються люди з Криму в доступі до українських публічних послуг на материковій частині України.

Нагадаємо, Генсек ООН напередодні дня кримськотатарського прапора нагадав, що Крим - це Україна.

Додамо, що першу доповідь про порушення прав людини в Криму Генсек ООН підготував у вересні 2019 року.

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