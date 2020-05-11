Україна в ООН закликала Росію прислухатися до мирних ініціатив Гутерреша
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У постійному представництві України при ООН звернули увагу на чергові обстріли з порушенням мінських домовленостей на Донбасі, і закликали Росію прислухатися до мирних ініціатив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у час пандемії. Про це йдеться у заяві постпредства України при організації у Facebook, передає УНН.
"15 порушень режиму припинення вогню на Донбасі лише 10 травня привели до поранення 4 українських солдатів. Була використана зброя, заборонена згідно з мінськими домовленостями. Ми закликаємо Російську Федерацію прислухатися до заклику Генерального секретаря ООН щодо глобального припинення вогню і змусити замовкнути свою зброю на сході України", - вказали у поспредстві України при ООН.
Нагадаємо, 10 травня бойовики на Донбасі 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені.