Україна в ООН закликала Росію прислухатися до мирних ініціатив Гутерреша

КИЇВ. 11 травня. УНН. У постійному представництві України при ООН звернули увагу на чергові обстріли з порушенням мінських домовленостей на Донбасі, і закликали Росію прислухатися до мирних ініціатив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у час пандемії. Про це йдеться у заяві постпредства України при організації у Facebook, передає УНН.