ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. 10 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п’ять разів відкривали вогонь. Тут ворог загалом випустив 41 міну з мінометів 120-го та 82-го калібрів та застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом збройні формування РФ використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 54 міни 120-го і 82-го калібрів. Окрім цього ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
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Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.
За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.
Від початку поточної доби, 11 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, на Луганщині поліцейські виявили схованку бойовика.