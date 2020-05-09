На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського,випустили по українським позиціям 10 мін та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“У Луганському напрямоку з 5-ї години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї”, — сказав Праута.
За його словами, у цей же час по 5 мін калібрів 120 і 82 мм розірвалися біля Хутора Вільного. Також тут лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет.
“Найдієвішим способом вгамувати окупантів в обох випадках став прицільний вогонь наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Після 9-ї години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового”, — розповів Праута.
Також на Донецькому напрямку у період з 8-ї до 9-ї ранку ворог застосовував під час обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил протитанкові гранатомети: поблизу Опитного — ручний, а біля Красногорівки — станковий.
“У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах”, — наголосив Праута.
Праута зазначив, що втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.
“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — додав він.
Як повідомлялося раніше, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли.