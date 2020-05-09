На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 165834 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 118966 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 109567 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 117377 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 137618 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143389 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228055 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217021 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187284 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176841 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.8м/с
81%
Популярнi новини

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15917 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

10 квітня, 16:48 • 12050 перегляди

У Дніпрі після ракетного удару кількість поранених зросла до шести - ДСНС

10 квітня, 17:09 • 10570 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11119 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 25558 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 165831 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166003 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285763 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308543 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53758 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36818 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51393 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53070 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128339 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет

Київ • УНН

 • 14004 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського,випустили по українським позиціям 10 мін та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

На Донбасі бойовики випустили по український позиціям міни та застосували протитанковий гранатомет

“У Луганському напрямоку з 5-ї години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї”, — сказав Праута.

За його словами, у цей же час по 5 мін калібрів 120 і 82 мм розірвалися біля Хутора Вільного. Також тут лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет.

“Найдієвішим способом вгамувати окупантів в обох випадках став прицільний вогонь наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Після 9-ї години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового”, — розповів Праута.

Також на Донецькому напрямку у період з 8-ї до 9-ї ранку ворог застосовував під час обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил протитанкові гранатомети: поблизу Опитного — ручний, а біля Красногорівки — станковий.

“У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах”, — наголосив Праута.

Праута зазначив, що втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — додав він.

Як повідомлялося раніше, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,539.50