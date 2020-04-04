На Донбасі бойовики тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення",- сказав Гуцуляк.
За його словами, з 8:55 від Золотого-5 бойовики випустили 2 міни калібру 82 мм та вели вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів по нашим оборонцям Оріхового.
"О 9:20 з напрямку від окупованого села Сигнальне, ворог застосував великокаліберні кулемети по нашим захисникам селища Славне. З 9:30 також з великокаліберних кулеметів бойовики розпочали обстріл оборонців Водяного",- розповів Гуцуляк.
Гуцуляк зазначив, що за наявною інформацією, внаслідок прицільного ворожого вогню бойових втрат серед захисників України немає.
Нагадаємо, 3 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.