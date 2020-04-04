На Донбассе боевики трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, с 8:55 со стороны Золотого-5 боевики выпустили 2 мины калибра 82 мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по нашим защитникам Орехово.
"В 9:20 по направлению от оккупированного села Сигнальное, враг применил крупнокалиберные пулеметы по нашим защитникам поселка Славное. С 9:30 также из крупнокалиберных пулеметов боевики начали обстрел защитников Водяного", - рассказал Гуцуляк.
Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы и ствольную артиллерию.