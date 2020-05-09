На Донбассе боевики выпустили по украинским позициям мины и применили противотанковый гранатомет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустили по украинским позициям 10 мин и вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
“На Луганском направлении с 5 часов утра российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустили по нашим позициям 10 мин 120-го калибра и вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия”, — сказал Праута.
По его словам, в это же время по 5 мин калибров 120 и 82 мм разорвались у Хутора Свободного. Также здесь стреляли враждебные станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
“Наиболее действенным способом утолить оккупантов в обоих случаях стал прицельный огонь наших воинов из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. После 9 часов противник выпустил противотанковую управляемую ракету близ Орехово”, — рассказал Праута.
Также на Донецком направлении в период с 8 до 9 утра враг применял во время обстрелов опорных пунктов подразделений Объединенных сил противотанковые гранатометы: вблизи Опытного — ручной, а у Красногоровки — станковый.
“В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах”, — подчеркнул Праута.
Праута отметил, что потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.
“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, — добавил он.
Как сообщалось ранее, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрелов.