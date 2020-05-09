На Луганщині поліцейські виявили схованку бойовика

КИЇВ. 9 травня. УНН. У п'ятницю слідчі та оперативники Новоайдарського відділу поліції спільно з працівниками вибухотехнічної служби ГУНП в Луганській області провели санкціонований судом обшук у с. Бахмутівка за місцем мешкання 50-річного чоловіка, який у червні 2014 року брав участь, як боєць у військових діях на стороні НЗФ "ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.