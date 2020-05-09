На Луганщині поліцейські виявили схованку бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У п'ятницю слідчі та оперативники Новоайдарського відділу поліції спільно з працівниками вибухотехнічної служби ГУНП в Луганській області провели санкціонований судом обшук у с. Бахмутівка за місцем мешкання 50-річного чоловіка, який у червні 2014 року брав участь, як боєць у військових діях на стороні НЗФ "ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Зі схованки було виявлено та вилучено: 4 мінометні міни 82 мм, електродетонатор, запальна трубка промислового виготовлення ЗТП-150, два заряди з речовиною бризантної потужності, полімерна пляшка з речовиною схожою на порох, протитанкова кумулятивна граната, 764 набої різних калібрів, граната РГД 5, військова форма та 2 військові сухі пайки виробництва РФ. Фігурант перебуває в розшуку за ст. 260 ККУ.
Досудове слідство в рамках кримінального провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України триває.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть двох організаторок псевдореферендуму "ЛНР".