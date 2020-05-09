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В Луганской области полицейские обнаружили тайник боевика

Киев • УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В пятницу следователи и оперативники Новоайдарского отдела полиции совместно с работниками взрывотехнической службы ГУНП в Луганской области провели санкционированный судом обыск в с. Бахмутовка по месту жительства 50-летнего мужчину, который в июня 2014 года принимал участие, как боец в военных действиях на стороне НЗФ "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

В Луганской области полицейские обнаружили тайник боевика

Из тайника было обнаружено и изъято: 4 минометные мины 82 мм, электродетонатор, зажигательная трубка промышленного изготовления ЗТП-150, два заряда с веществом бризантного мощности, полимерная бутылка с веществом похожим на порох, противотанковая кумулятивная граната, 764 патрона различных калибров, граната РГД-5 , военная форма и 2 военных сухие пайки производства РФ. Фигурант находится в розыске по ст. 260 УК.

Досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 260 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Напомним, в Луганской области осудят двух организаторок псевдореферендума "ЛНР".

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