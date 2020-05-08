В Луганской области осудят двух организаторок псевдореферендума "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Луганской области будут судить двух участниц организации и проведения референдума относительно самостоятельности так называемой "ЛНР" в 2014 году. Женщины признали свою вину и с прокурором заключили соглашение о признании виновности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуроры управления надзора с уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2014 года две жительницы с. Таловое Станично-Луганского района добровольно приняли участие в организации и проведении на территории населенного пункта так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР". Одна из обвиняемых возглавила "участковую избирательную комиссию", другая выполняла функции "члена избирательной комиссии".
"Указанные лица формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени" и участвовали в подсчете голосов. Кроме того, на "главу комиссии" возлагалась ответственность за надлежащую организацию работы так называемых "участков" и в целом проведение незаконного "волеизъявления", - добавили в прокуратуре.
Отмечается, что результаты псевдореферендума в дальнейшем использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии "ЛНР" оккупационной администрации РФ в Луганской области для "провозглашения государственной независимости "ЛНР".
"Учитывая, что во время досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами в уголовных производствах заключены соглашения о признании виновности", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области бывший депутат сельского совета подозревается в участии в организации псевдореферендума по поддержке "ЛНР".