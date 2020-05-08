В Луганской области осудят двух организаторок псевдореферендума "ЛНР"

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Луганской области будут судить двух участниц организации и проведения референдума относительно самостоятельности так называемой "ЛНР" в 2014 году. Женщины признали свою вину и с прокурором заключили соглашение о признании виновности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.