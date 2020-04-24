Ексдепутату з Луганщини повідомили підозру за "референдум"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Луганщині колишній депутат сільської ради підозрюється в участі в організації псевдореферендуму щодо підтримки "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“24 квітня 2020 року прокурор Луганської області повідомив депутату Вільхівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області VI cкликання про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)” — йдеться у повідомленні.
Встановлено, як вказано, що 11 травня 2014 року депутат взяла участь в організації та проведенні незаконного “референдуму” щодо підтримки “Акту про державну самостійність ЛНР” на території с. Верхня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області.
“У складі "членів виборчої комісії“ підозрювана здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені“, слідкувала за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці“. Результати незаконного "волевиявлення“ на зазначеній "дільниці“ було передано до "центральної виборчої комісії“ для подальшого відокремлення Луганської області від території України та проголошення так званої "Луганської народної республіки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Луганської області повідомила про підозру чотирьом учасникам незаконного збройного формування РФ в Луганській області, дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України у 2018 році.