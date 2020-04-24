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Экс-депутату с Луганской области сообщили подозрение за "референдум"

Экс-депутату с Луганской области сообщили подозрение за "референдум"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Луганской области бывший депутат сельского совета подозревается в участии в организации псевдореферендума по поддержке "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"24 апреля 2020 года прокурор Луганской области сообщил депутату Ольховского сельского совета Станично-Луганского района Луганской области VI созыва о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, как указано, что 11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории с. Верхняя Ольховая Станично-Луганского района Луганской области.

"В составе "членов избирательной комиссии" подозреваемая осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке". Результаты незаконного "волеизъявления" на данном "участке" были переданы в "центральную избирательную комиссию" для дальнейшего отделения Луганской области от территории Украины и провозглашения так называемой "Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Луганской области сообщила о подозрении четырем участникам незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году.

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