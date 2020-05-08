На Луганщині судитимуть двох організаторок псевдореферендуму "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Луганщині судитимуть двох учасниць організації та проведення референдуму щодо самостійної так званої "ЛНР" у 2014 році. Жінки визнали свою провину та з прокурором уклали угоду про визнання винуватості. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області, направили до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у травні 2014 року дві мешканки с. Талове Станично-Луганського району добровільно взяли участь в організації та проведенні на території населеного пункту так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР". Одна з обвинувачених очолила "дільничну виборчу комісію", інша виконувала функції "члена виборчої комісії".
"Вказані особи формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені" та брали участь у підрахунку голосів. Крім того, на "голову комісії" покладалася відповідальність за належну організацію роботи так званої "дільниці" та в цілому проведення незаконного "волевиявлення", - додали у прокуратурі.
Зазначається, що результати псевдореферендуму у подальшому використані представниками так званої "центральної виборчої комісії "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області для "проголошення державної самостійності "ЛНР".
"Враховуючи, що під час досудового розслідування вказані особи повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованого їм злочину, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ними і прокурорами у кримінальних провадженнях укладено угоди про визнання винуватості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині колишній депутат сільської ради підозрюється в участі в організації псевдореферендуму щодо підтримки "ЛНР".