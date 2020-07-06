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Генсек ООН опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН со ссылкой на Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Отметим, что доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года и основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Крыму.

Доклад включает, среди прочих тем, информацию о:

· Пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые против жертв;

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· Нарушении прав задержанных, в том числе систематические избиения, необоснованные личные осмотры, отказ в свиданиях с родственниками и адвокатами, давление на получение российского гражданства;

· Обвинения за публикации в социальных сетях и вмешательства в работу журналистов;

· 21 тыс. жителей Крыма, которые были призваны в вооруженные силы Российской Федерации с начала оккупации (по состоянию на 1 января 2020 года);

· 191 решение суда в 2019 году, которые обязали жителей Крыма покинуть территорию Крыма;

· Препятствия, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичных услугам на материковой части Украины.

Напомним, Генсек ООН накануне дня крымскотатарского флага напомнил, что Крым - это Украина.

Добавим, что первый доклад о нарушении прав человека в Крыму Генсек ООН подготовил в сентябре 2019 года.

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