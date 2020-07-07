Загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв - Наєв

ukru
Ексклюзив
08:24 • 47334 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 99622 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103959 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165564 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137566 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146552 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147896 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129257 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183234 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126280 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143536 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124327 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110547 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110767 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88867 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 47299 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 99581 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103945 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88918 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104682 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105277 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123001 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139529 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137562 перегляди
Актуальне
Загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв - Наєв

Загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв - Наєв

Київ • УНН

 • 12458 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На сьогоднішній день загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив командувач Об‘єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, повідомляє УНН.

На запитання ведучого, наскільки ймовірним є широкомасштабний наступ Росії на Україну, він відповів:

“Протяжність державного кордону України з РФ, а також тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, АР Крим все це є певною небезпекою, все це є загрозою. Нам відомо чітко, що є насиченість військ ЗС РФ вздовж державного кордону і ми чітко розуміємо військові загрози. Але ми маємо знати наступне: що військові загрози є потенційні, тобто ті, які можуть за певних обставин стати реальними загрозами, а також є безпосередні загрози, які вже в найближчій перспективі — завтра-післязавтра стануть повномасштабною агресією з боку РФ по відношенню до України. Станом на сьогодні ЗСУ посилели всі види розвідки. Також у здобуванні відомостей про стан, положення і ймовірний характер дій ЗС РФ приймають участь всі розвідувальні органи держави. Ми щоденно отримуємо відомості про ЗС РФ, їх наявність, накопичення, збільшення в тому чи іншому напрямку. На даний час безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку РФ не відмічено, але ми як військові маємо готуватись до будь-яких сценаріїв”.

Він також наголосив на тому, що ЗСУ відпрацьовано плани реагування на всі військові загрози, в тому числі на таврійському напрямку.

“На даний час, що стосується Таврійського напрямку, нами проведено низку заходів. Це посилення ведення розвідки всіма розвідувальними органами України. Наступне — спланований і вже проведений певний комплекс заходів, який буде продовжений протягом усього літного і осіннього періодів. Це антитерористичні і протидиверсійні заходи. Тобто ЗСУ діють в комплексі разом з усіма силовими секторами безпеки і оборони. Станом на сьогодні ситуація повністю спокійна, а вцілому ситуація повністю контрольована”, — наголосив він.

Додамо, Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на Донбас.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32