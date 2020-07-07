Загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв - Наєв

На запитання ведучого, наскільки ймовірним є широкомасштабний наступ Росії на Україну, він відповів:

“Протяжність державного кордону України з РФ, а також тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, АР Крим все це є певною небезпекою, все це є загрозою. Нам відомо чітко, що є насиченість військ ЗС РФ вздовж державного кордону і ми чітко розуміємо військові загрози. Але ми маємо знати наступне: що військові загрози є потенційні, тобто ті, які можуть за певних обставин стати реальними загрозами, а також є безпосередні загрози, які вже в найближчій перспективі — завтра-післязавтра стануть повномасштабною агресією з боку РФ по відношенню до України. Станом на сьогодні ЗСУ посилели всі види розвідки. Також у здобуванні відомостей про стан, положення і ймовірний характер дій ЗС РФ приймають участь всі розвідувальні органи держави. Ми щоденно отримуємо відомості про ЗС РФ, їх наявність, накопичення, збільшення в тому чи іншому напрямку. На даний час безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку РФ не відмічено, але ми як військові маємо готуватись до будь-яких сценаріїв”.

Він також наголосив на тому, що ЗСУ відпрацьовано плани реагування на всі військові загрози, в тому числі на таврійському напрямку.

“На даний час, що стосується Таврійського напрямку, нами проведено низку заходів. Це посилення ведення розвідки всіма розвідувальними органами України. Наступне — спланований і вже проведений певний комплекс заходів, який буде продовжений протягом усього літного і осіннього періодів. Це антитерористичні і протидиверсійні заходи. Тобто ЗСУ діють в комплексі разом з усіма силовими секторами безпеки і оборони. Станом на сьогодні ситуація повністю спокійна, а вцілому ситуація повністю контрольована”, — наголосив він.

Додамо, Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на Донбас.