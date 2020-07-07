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Угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям - Наев

Угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям - Наев

Киев  •  УНН

 • 12448 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. На сегодняшний день угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, сообщает УНН.

На вопрос ведущего, какова вероятность широкомасштабного наступление России на Украину, он ответил:

“Протяженность государственной границы Украины с РФ, а также временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым все это является определенной опасностью, все это является угрозой. Нам известно четко, что есть насыщенность войск ВС РФ вдоль государственной границы и мы четко понимаем военные угрозы. Но мы должны знать следующее: что военные угрозы потенциальные, то есть те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами, а также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе — завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией со стороны РФ по отношению к Украине. На сегодня ВСУ усилили все виды разведки. Также в получении сведений о состоянии, положении и вероятном характере действий ВС РФ принимают участие все разведывательные органы государства. Мы ежедневно получаем сведения о ВС РФ, их наличии, накоплении, увеличении в том или ином направлении. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны РФ не отмечено, но мы военные должны готовиться к любым сценариям”.

Он также отметил, что ВСУ отработан планы реагирования на все военные угрозы, в том числе на таврическом направлении.

“В настоящее время, что касается Таврического направления, нами проведен ряд мероприятий. Это усиление ведения разведки всеми разведывательными органами Украины. Следующее — спланированный и уже проведенный определенный комплекс мероприятий, который будет продолжен в течение всего летного и осеннего периодов. Это антитеррористические и противодиверсионные мероприятия. То есть ВСУ действуют в комплексе вместе со всеми силовыми секторами безопасности и обороны. На сегодня ситуация полностью спокойная, а в целом ситуация полностью контролируется”, — подчеркнул он.

Добавим, Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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