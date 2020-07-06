Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на Донбас - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на Донбас. Про це в ефірі програми “Свобола слова” заявив віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє УНН.
“Зараз вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилося, але формально і юридично це можливо”, — розповів він.
Додамо, віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав фейком інформацію про ультиматум РФ щодо особливого статусу для ОРДЛО.
“Коли хтось говорить, що був ультиматум — це фейкова інформація. Не вірте фейкам, будь ласка”, — наголосив він.