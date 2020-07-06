Резніков назвав фейком інформацію про ультиматум РФ щодо особливого статусу для ОРДЛО

На прохання ведучого прокоментувати чи відповідає дійсності інформація про те, що під час зустрічі у Берліні лідерів нормандської четвірки Росія ставила ультиматум українській стороні стосовно внесення змін до Конституції, де було б прописано “особливий статус для Донбасу”, віце-прем’єр відповів наступне:

“Ця інформація з’явилась, навіть, не після засідання, а перед засіданням з посиланням на німецьке видання. Я тут свідок. Я вам тут абсолютно свідомо засвідчую перед всією аудиторією: ніяких ультиматумів протягом 12 годин я особисто не почув і не побачив, а я там був протягом усіх цих 12 годин. Ультиматумів не було. Обговорення і запитання: „А як ви плануєте виконувати 11 пункт комплексу заходів Мінських угод?“, в якому мова йде про правові аспекти врегулювання конфлікту, де мова йде про прийняття низки законодавчих актів, де Україна взяла на себе забов’язання в 2014 році прийняти, вони нас прямо запитували: „А як ви плануєте проводити?“. Ми їм вкотрий раз розповіли, що ніякого особливого статусу в Конституції України бути не може”.

Резніков також додав, що інформація про ультиматум від РФ є фейком. “Коли хтось говорить, що був ультиматум — це фейкова інформація. Не вірте фейкам, будь ласка”, — наголосив він.

Додамо, раніше про подібний ультиматум заявило німецьке видання Der Spiegel.