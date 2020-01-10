В оккупированном Крыму проводят проверку из-за сноса памятника Ленину

В подконтрольной России администрации Евпатории отметили, что разрешения на снос памятника не было.

"По результатам проведенной экспертизы, здания и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть - в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса. По факту сноса скульптуры Ленина будет проведена проверка, так как разрешения на снос конкретно этого сооружения выдано не было. Кто именно снесли монумент, станет ясно после рассмотрения", - сообщили в администрации издания "КП-Крым", сообщают в "Крим.Реалии".

В соцсетях продолжают активное обсуждение по такому событию.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области снесли один из последних памятников Ленину.