В Одесской области снесли один из последних памятников Ленину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В селе Андреевка в Одесской области снесли один из последних памятников Ленину. Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель общественной организации "Свитанок", соучредитель проекта по декоммунизации Вадим Поздняков, передает УНН.
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"Демонтирован один из последних ленинов в Украине. Село Андреевка Белгород-Днестровского района. К весне 2020 года будет демонтирован последний!" - отметил Поздняков.
Напомним, СЕТАМ планирует продавать демонтированные и декоммунизованные памятники Ленину.