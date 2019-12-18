В Одесской области снесли один из последних памятников Ленину

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"Демонтирован один из последних ленинов в Украине. Село Андреевка Белгород-Днестровского района. К весне 2020 года будет демонтирован последний!" - отметил Поздняков.

Напомним, СЕТАМ планирует продавать демонтированные и декоммунизованные памятники Ленину.