На Одещині знесли один з останніх пам'ятників Леніну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У селі Андріївка в Одеській області знесли один з останніх пам'ятників Леніну. Про це у соцмережі Facebook повідомив голова громадської організації "Світанок", співзасновник проекту щодо декомунізації Вадим Поздняков, передає УНН.
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"Демонтовано одного з останніх ленінів в Україні. Село Андріївка Білгород-Дністровського району. До весни 2020 буде демонтовано останнього!" - відзначив Поздняков.
Нагадаємо, СЕТАМ планує продавати демонтовані та декомунізовані пам’ятники Леніну.