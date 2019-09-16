Декомунізація торкнулася майже тисячі міст і 52 тисяч вулиць - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Декомунізація в Україні торкнулася 26 районів, майже тисячі міст і 52 тисяч вулиць. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Декомунізація не лише очистила наш простір від пропаганди, вона повернула українцям символічну власність на наші міста, села, вулиці. Декомунізація стала реформою, щодо якої відбулося найбільше в країні громадське обговорення. Ми вирішували і вирішили самі, як по-новому назвати чи повернути прадавні імена 52 тисячам вулиць, 989 містам, 26 районам, а поза тим - скверам, горам, річкам", - повідомив він.
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При цьому В'ятрович додав: "Щоб остаточно викинути "наслідки леніна" із щоденного життя, не достатньо перейменувати вулицю і демонтувати пам’ятник. Але позбутися цієї пропаганди - ключовий крок трансформації країни. І за нього відповідав Український інститут національної пам'яті".