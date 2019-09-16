Декоммунизация коснулась почти тысячи городов и 52 тысяч улиц - Вятрович

"Декоммунизация не только очистила наше пространство от пропаганды, она вернула украинцам символическую собственность на наши города, села, улицы. Декоммунизация стала реформой, по которой прошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того - скверам, горам, рекам", - сообщил он.

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При этом Вятрович добавил: "Чтобы окончательно выбросить "последствия ленина" с ежедневной жизни, недостаточно переименовать улицу и демонтировать памятник. Но избавиться от этой пропаганды - ключевой шаг трансформации страны. И за него отвечал Украинский институт национальной памяти".