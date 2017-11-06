В оккупированном Крыму насчитывается 57 политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На сегодня насчитывается 57 политических заключенных, которые были арестованы на территории оккупированного Крыма. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает УНН.
"На сегодняшний день, по данным мониторинга Крымскотатарского ресурсного центра, 57 человек мы считаем политическими заключенными в оккупированном Крыму", - сообщил Э.Бариев.
Он отметил, что это число постоянно меняется.
Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что к деоккупации Крыму нужно освободить всех политических заключенных, незаконно содержащихся Российской Федерацией.