В оккупированном Крыму насчитывается 57 политзаключенных

"На сегодняшний день, по данным мониторинга Крымскотатарского ресурсного центра, 57 человек мы считаем политическими заключенными в оккупированном Крыму", - сообщил Э.Бариев.

Он отметил, что это число постоянно меняется.

Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что к деоккупации Крыму нужно освободить всех политических заключенных, незаконно содержащихся Российской Федерацией.