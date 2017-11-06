В окупованому Криму налічується 57 політв'язнів

"На сьогоднішній день, за данними моніторингу Кримськотатарського ресурсного центру, 57 осіб ми вважаємо політичними в’язнями в окупованому Криму", - повідомив Е.Барієв.

Він зазначив, що це число постійно змінюється.

Як повідомляв УНН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що до деокупації Криму потрібно звільнити усіх політичних в’язнів, які незаконно утримуються Російською Федерацією.