В оккупированном Крыму арестовали уже 12 украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подконтрольный кремлю суд Симферополя во вторник арестовал на два месяца 12 из 24 украинских военных моряков, задержанных около Крымского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание ТАСС.
"Под арест помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзило, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк", - сообщается в русском издании.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных.
Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Как информировал ранее УНН, сторона обвинения просила суд оккупированного Симферополя выбрать для украинского военного моряка Юрия Будзило меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечный срок.
Ранее суд в оккупированном Крыму арестовал трех пленных украинских моряков.
После этого, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух украинских моряков.