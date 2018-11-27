В окупованому Криму арештували уже 12 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя у вівторок заарештував на два місяці 12 з 24 українських військових моряків, затриманих біля Кримського півострова. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання ТАСС.
"Під арешт поміщені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк", - повідомляється у російському виданні.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових.
У вівторок, 27 листопада, в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.
Як інформував раніше УНН, сторона звинувачення просила суд окупованого Сімферополя обрати для українського військового моряка Юрія Будзило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не вказавши кінцевий термін.
Раніше суд в окупованому Криму арештував трьох полонених українських моряків.
Після цього, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці ще двох українських моряків.