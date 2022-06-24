В оккупированном Алчевске российская ПВО ударила по своим позициям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В ночь на пятницу, 24 июня, во временно оккупированном Алчевске Луганской области система противовоздушной обороны (ПВО) российских военнослужащих поразила сама себя. Видео инцидента распространяют в соцсетях местные жители и паблики оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Гостаможслужбы, информирует УНН.
Детали
На опубликованном видео видно, как после запуска ПВО российских войск сменила свою траекторию и поразила систему: "Эпическое видео из оккупации. Ночью рашисты ударили своей же ракетой по своим же позициям в городе Алчевск Луганской области", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские захватчики установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs. Как отмечается, российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня. Специалисты из группы OSINT-88, занимающейся разведкой по открытым данным, считают, что это могут быть системы типа "ТОР".