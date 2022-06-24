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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В окупованому Алчевську російська ППО вдарила по своїх позиціях

В окупованому Алчевську російська ППО вдарила по своїх позиціях

Київ • УНН

 • 146572 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. В ніч на п'ятницю, 24 червня, в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони (ППО) російських військовослужбовців уразила саму себе. Відео інциденту розповсюджують у соцмережах місцеві жителі та пабліки окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Держмитслужби, інформує УНН.

Деталі

На опублікованому відео видно, як після запуску ППО російських військ змінила свою траєкторію й уразила систему: "Епічне відео з окупації. Вночі рашисти вдарили своєю ж ракетою по своїх же позиціях в місті Алчевськ Луганської області", - ідеться в повідомленні. 

Нагадаємо 

Російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs. Як зазначається, російські системи ППО з’явилися на захопленому острові 9 червня. Спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, вважають, що це можуть бути системи типу "ТОР".

Українські Національні Новини

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