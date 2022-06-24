В окупованому Алчевську російська ППО вдарила по своїх позиціях

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На опублікованому відео видно, як після запуску ППО російських військ змінила свою траєкторію й уразила систему: "Епічне відео з окупації. Вночі рашисти вдарили своєю ж ракетою по своїх же позиціях в місті Алчевськ Луганської області", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs. Як зазначається, російські системи ППО з’явилися на захопленому острові 9 червня. Спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, вважають, що це можуть бути системи типу "ТОР".