В окупованому Алчевську російська ППО вдарила по своїх позиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В ніч на п'ятницю, 24 червня, в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони (ППО) російських військовослужбовців уразила саму себе. Відео інциденту розповсюджують у соцмережах місцеві жителі та пабліки окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Держмитслужби, інформує УНН.
Деталі
На опублікованому відео видно, як після запуску ППО російських військ змінила свою траєкторію й уразила систему: "Епічне відео з окупації. Вночі рашисти вдарили своєю ж ракетою по своїх же позиціях в місті Алчевськ Луганської області", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs. Як зазначається, російські системи ППО з’явилися на захопленому острові 9 червня. Спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, вважають, що це можуть бути системи типу "ТОР".