В оккупированной Каховке будет работать "военная полиция" рашистов

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"Уважаемые каховчане и жители нашей общины! Большая просьба внимательно прочитать текст и прислушаться к нему. С этой ночи ОФ "Щит" прекращает патрулирование. Патрулировать город будет военная полиция. Большая просьба соблюдать комендантский час и не провоцировать военных", - говорится в сообщении.

Дополнение

В начале апреля в Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили своих руководителей.

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В Херсоне и Каховке мирные жители вышли на улицы ради мирного митинга против оккупации российскими захватчиками своих городов, однако рашисты начали стрелять по горожанам.