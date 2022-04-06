В окупованій Каховці працюватиме "воєнна поліція" рашистів

Цитата

"Шановні каховчани і мешканці нашої громади! Велике прохання уважно прочитати текст і дослухатись до нього. З цієї ночі ГФ "Щит" припиняє патрулювання. Патрулювати місто буде воєнна поліція. Велике прохання дотримуватись комендантської години і не провокувати воєнних", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

На початку квітня у Каховці Херсонської області російські окупанти змістили міську владу і призначили власних керівників.

Додамо

У Херсоні та Каховці мирні жителі вийшли на вулиці задля мирного мітингу проти окупації російськими загарбниками своїх міст, однак рашисти почали стріляти по містянам.