В окупованій Каховці працюватиме "воєнна поліція" рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тимчасово захопленій Каховці на Херсонщині громадське формування "Щит" припиняє патрулювання. У місті працюватиме так звана "воєнна поліція" російських окупантів. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, інформує УНН.
Цитата
"Шановні каховчани і мешканці нашої громади! Велике прохання уважно прочитати текст і дослухатись до нього. З цієї ночі ГФ "Щит" припиняє патрулювання. Патрулювати місто буде воєнна поліція. Велике прохання дотримуватись комендантської години і не провокувати воєнних", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
На початку квітня у Каховці Херсонської області російські окупанти змістили міську владу і призначили власних керівників.
Додамо
У Херсоні та Каховці мирні жителі вийшли на вулиці задля мирного мітингу проти окупації російськими загарбниками своїх міст, однак рашисти почали стріляти по містянам.