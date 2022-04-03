У Херсоні та Каховці рашисти відкрили вогонь по мирним жителям, які вийшли на мітинги проти окупації: є поранені

Деталі

Повідомляється, люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон - це Україна!". Вони скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!" та "Слава воїнам ЗСУ!".

Окупанти вистроїли біля містян військову техніку.

Під час мирної акції у Каховці військові рф відкрили вогонь по містянах, які вийшли сказати "ні" загарбникам. В місті чути вибухи гранат та автоматні черги. Є затримані та поранені.

Цитата

“Жорстоке поводження з мирними жителями це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини рф в Україні”, – наголосила омбудсмен.

Додамо

Як інформував УНН, у Херсонській області тривають обстріли та вибухи у житлових кварталах. Серед загиблих є діти.