В Херсоне и Каховке рашисты открыли огонь по мирным жителям, которые вышли на митинги против оккупации: есть раненые

Детали

Сообщается, что люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон - это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!" Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".

Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.

Во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, вышедшим сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Есть задержанные и раненые.

Цитата

“Жестокое обращение с мирными жителями это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине”, - подчеркнула омбудсмен.

Добавим

Как информировал УНН, в Херсонской области продолжаются обстрелы и взрывы в жилых кварталах. Среди погибших есть дети.