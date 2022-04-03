В Херсоне и Каховке рашисты открыли огонь по мирным жителям, которые вышли на митинги против оккупации: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Херсоне и Каховке мирные жители вышли на улицы для мирного митинга против оккупации русскими захватчиками своих городов, однако рашисты начали стрелять по горожанам. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пишет УНН.
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Сообщается, что люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон - это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!" Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!".
Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.
Во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, вышедшим сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. Есть задержанные и раненые.
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“Жестокое обращение с мирными жителями это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине”, - подчеркнула омбудсмен.
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Как информировал УНН, в Херсонской области продолжаются обстрелы и взрывы в жилых кварталах. Среди погибших есть дети.