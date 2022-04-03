На Херсонщині тривають вибухи та обстріли: серед загиблих є діти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Херсонській області тривають обстріли та вибухи у житлових кварталах. Як пише УНН з посиланням на ОДА, серед загиблих є діти.
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Як зазначили, ситуація залишається складною. Серед загиблих є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень.
У селах, де перебувають орки, дуже критична ситуація: знищено майже всю соціальну інфраструктуру.
Додамо
2 квітня Таврійського міського голову Миколу Різака (Херсонська область) затримали російські військові.
Також у Каховці Херсонської області російські окупанти змістили міську владу і призначили власних керівників.