Російські окупанти викрали мера Таврійська - громада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Таврійського міського голову Миколу Різака затримали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада у Facebook, пише УНН.
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"Міський голова Таврійська потрапив до російського полону. З вечора 1 квітня відсутня інформація про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені", - повідомили у громаді.
Там висловили сподівання, що з мером усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови.
Доповнення
Як повідомлялося, від початку війни, станом на 31 березня, окупанти викрали в Україні 24 посадовців.