Российские оккупанты похитили мэра Таврийска - громада

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"Городской голова Таврийска попал в российский плен. С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте пребывания городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными. Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены", - сообщили в громаде.

Там выразили надежду, что с мэром все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы.

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Как сообщалось, с начала войны, по состоянию на 31 марта, оккупанты похитили в Украине 24 должностных лиц.