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Российские оккупанты похитили мэра Таврийска - громада

Киев • УНН

 • 77353 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Таврийского городского голову Николая Ризака задержали российские военные, сообщила Таврийская городская территориальная громада в Facebook, пишетУНН.

Российские оккупанты похитили мэра Таврийска - громада

Цитата

"Городской голова Таврийска попал в российский плен. С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте пребывания городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными. Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены", - сообщили в громаде.

Там выразили надежду, что с мэром все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы.

Дополнение

Как сообщалось, с начала войны, по состоянию на 31 марта, оккупанты похитили в Украине 24 должностных лиц.

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