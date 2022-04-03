На Херсонщине продолжаются взрывы и обстрелы: среди погибших есть дети
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Херсонской области продолжаются обстрелы и взрывы в жилых кварталах. Как пишет УНН со ссылкой на ОГА, среди погибших есть дети.
Детали
Как отметили, ситуация остается сложной. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств.
В селах, где находятся орки, очень критическая ситуация: уничтожена почти вся социальная инфраструктура.
Добавим
2 апреля Таврического городского голову Николая Резака (Херсонская область) задержали российские военные.
Также в Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили собственных руководителей.