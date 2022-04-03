На Херсонщине продолжаются взрывы и обстрелы: среди погибших есть дети

Детали

Как отметили, ситуация остается сложной. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств.

В селах, где находятся орки, очень критическая ситуация: уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

Добавим

2 апреля Таврического городского голову Николая Резака (Херсонская область) задержали российские военные.

Также в Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили собственных руководителей.