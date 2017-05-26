В Окружном админсуде Киева проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Окружном административном суде Киева проходят обыски. Об этом написал на своей странице в Facebook судья этого суда Богдан Санин, передает УНН.
"В суде с 7 утра происходят обыски, которые проводят люди с похожими нашивками как в НАБУ", - написал он.
Также судья отметил, что санкцию на обыски дал Галицкий районный суд Львова.
В НАБУ корреспонденту УНН не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть следственные действия в Окружном административном суде Киева с участием сотрудников Бюро.
Как сообщал УНН, полиция обнародовала видео обысков у налоговиков Днепра.