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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Окружному адмінсуді Києва відбуваються обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва відбуваються обшуки. Про це написав на своїй сторінці у Facebook суддя цього суду Богдан Санін, передає УНН.

В Окружному адмінсуді Києва відбуваються обшуки

“У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди зі схожими нашивками як у НАБУ”, — написав він.

Також суддя зазначив, що санкцію на обшуки надав Галицький районний суд Львова.

У НАБУ кореспонденту УНН не змогли ні підтвердити, ні спростувати слідчі дії в Окружному адміністративному суді Києва за участю співробітників Бюро.

Як повідомляв УНН, поліція оприлюднила відео обшуків у податківців Дніпра.

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