В Окружному адмінсуді Києва відбуваються обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва відбуваються обшуки. Про це написав на своїй сторінці у Facebook суддя цього суду Богдан Санін, передає УНН.
“У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди зі схожими нашивками як у НАБУ”, — написав він.
Також суддя зазначив, що санкцію на обшуки надав Галицький районний суд Львова.
У НАБУ кореспонденту УНН не змогли ні підтвердити, ні спростувати слідчі дії в Окружному адміністративному суді Києва за участю співробітників Бюро.
Як повідомляв УНН, поліція оприлюднила відео обшуків у податківців Дніпра.