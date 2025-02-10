В окрестностях Великой Новоселки продолжаются бои - ОСГВ "Хортица"
Киев • УНН
В окрестностях Великой Новоселки в Донецкой области продолжаются бои, сообщил представитель «Хортицы» Виктор Трегубов. Также происходят боестолкновения в селе Котлино на Покровском направлении.
В окрестностях Великих Новоселок в Донецкой области продолжаются бои. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
Конкретные направления настолько точно мы не комментируем, потому что это вопрос операционной безопасности. Я могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои
По его словам, бои продолжаются не безуспешно.
«Более того, мы о них регулярно сообщаем, как о поражении там врага, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях», - добавил Трегубов.
Кроме того, Трегубов прокомментировал ситуацию в селе Котлино на Покровском направлении.
«Там идут боестолкновения, и не первый день», - отметил Трегубов.
Дополнение
27 января Трегубов сообщал, что украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки в Донецкой области.