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В окрестностях Великой Новоселки продолжаются бои - ОСГВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

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В окрестностях Великой Новоселки в Донецкой области продолжаются бои, сообщил представитель «Хортицы» Виктор Трегубов. Также происходят боестолкновения в селе Котлино на Покровском направлении.

В окрестностях Великих Новоселок в Донецкой области продолжаются бои. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Конкретные направления настолько точно мы не комментируем, потому что это вопрос операционной безопасности. Я могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои

ответил Трегубов на вопрос, отошли ли украинские войска от Новоселки.

По его словам, бои продолжаются не безуспешно.

«Более того, мы о них регулярно сообщаем, как о поражении там врага, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях», - добавил Трегубов.

Кроме того, Трегубов прокомментировал ситуацию в селе Котлино на Покровском направлении.

«Там идут боестолкновения, и не первый день», - отметил Трегубов.

Дополнение

27 января Трегубов сообщал, что украинские военные были выведены из  южной части Великой Новоселки в Донецкой области. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
donetskДонецк

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