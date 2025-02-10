В околицях Великої Новосілки тривають бої - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
В околицях Великої Новосілки на Донеччині тривають бої, повідомив речник "Хортиці" Віктор Трегубов. Також відбуваються боєзіткнення в селі Котлине на Покровському напрямку.
В околицях Великих Новосілок у Донецькій області тривають бої. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Конкретні напрямки настільки точно ми не коментуємо, тому що це питання операційної безпеки. Я можу сказати, що в околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої
За його словами, бої тривають не безуспішно.
"Більш того, ми про них регулярно повідомляємо, як про ураження там ворога, так й про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - додав Трегубов.
Окрім того, Трегубов прокоментував ситуацію в селі Котлине на Покровському напрямку.
"Там йдуть боєзіткнення, й не перший день", - зазначив Трегубов.
Доповнення
27 січня Трегубов повідомляв, що українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки на Донеччині.