В околицях Великої Новосілки тривають бої - ОСУВ "Хортиця"

В околицях Великих Новосілок у Донецькій області тривають бої. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Конкретні напрямки настільки точно ми не коментуємо, тому що це питання операційної безпеки. Я можу сказати, що в околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої відповів Трегубов на запитання, чи українські війська відійшли від Новосілки.

За його словами, бої тривають не безуспішно.

"Більш того, ми про них регулярно повідомляємо, як про ураження там ворога, так й про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - додав Трегубов.

Окрім того, Трегубов прокоментував ситуацію в селі Котлине на Покровському напрямку.

"Там йдуть боєзіткнення, й не перший день", - зазначив Трегубов.

Доповнення

27 січня Трегубов повідомляв, що українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки на Донеччині.