На окраине Киева сбили вражеский беспилотник, сообщил председатель КГВА Сергей Попко.
Сегодня вражеский ударный дрон был сбит на подступах к Киеву. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Сегодняшняя атака на столицу Украины одиночным ударным беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) подтвердила, что враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев.
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что захватчик будет придумывать новые тактики, новые пути и методы, испытывая на прочность и устойчивость как украинцев, так и украинскую противовоздушную оборону (ПВО).
По информации, вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву.
Сергей Попко призвал жителей Киева придерживаться известных правил безопасности.
Жителям Киева надо знать, помнить и придерживаться всем известной информации - при объявлении воздушной тревоги всегда направляться в укрытие
Он также отметил, что Киев и другие города ждут усиления противовоздушной обороны от международных партнеров.
Оружия против ракет и дронов много не бывает. А нуждается в нем практически вся Украина! Мы ждем помощи! И верим в победу над врагом
В Киевской области работают силы ПВО11 июля 2024, 18:02 • 14355 просмотров