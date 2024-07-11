Сегодня вражеский ударный дрон был сбит на подступах к Киеву. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Сегодняшняя атака на столицу Украины одиночным ударным беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) подтвердила, что враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что захватчик будет придумывать новые тактики, новые пути и методы, испытывая на прочность и устойчивость как украинцев, так и украинскую противовоздушную оборону (ПВО).

По информации, вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву.

Сергей Попко призвал жителей Киева придерживаться известных правил безопасности.

Жителям Киева надо знать, помнить и придерживаться всем известной информации - при объявлении воздушной тревоги всегда направляться в укрытие - подчеркнул Сергей Попко.

Он также отметил, что Киев и другие города ждут усиления противовоздушной обороны от международных партнеров.

Оружия против ракет и дронов много не бывает. А нуждается в нем практически вся Украина! Мы ждем помощи! И верим в победу над врагом - добавил Сергей Попко.

В Киевской области работают силы ПВО