Силы противовоздушной обороны в Киевской области уничтожают вражеские цели на фоне воздушной атаки, а власти призывают жителей укрыться в укрытиях и избегать съемок или публикаций о продолжающихся операциях.
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
"Воздушная атака! В регионе силы ПВО работают по вражеским целям", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали соблюдать информационную тишину.
"Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной опасности11 июля 2024, 17:32 • 10769 просмотров