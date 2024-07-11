В Киевской области силы ПВО работают по вражеским целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

"Воздушная атака! В регионе силы ПВО работают по вражеским целям", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали соблюдать информационную тишину.

"Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной опасности