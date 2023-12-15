В оккупированном Севастополе сработала российская ПВО – подтвердили подконтрольные рф власти города
Киев • УНН
Российские системы ПВО были задействованы в оккупированном Севастополе, сбив беспилотник и не причинив ущерба инфраструктуре. Об этом сообщил назначенный россией глава города Михаил Развожаев.
Во временно оккупированном Севастополе власти захватчиков сообщили что у них сработала ПВО. Согласно их заявлению над городом сбили беспилотник. Повреждений инфраструктуры нет. Так утверждает поставенный россиянами глава города Михаил Развожаев, пишет УНН.
В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки.
Контекст
Ранее УНН сообщил ссылаясь на свидетельства жителей оккупированного полуострова Крым о том, что там активизировались российские системы противовоздушной обороны.
Сообщалось, что выстрелы были слышны между Черноморским и Межводным.
Кроме того, прогремели выстрелы из реактивных бомбометов из бухты Севастополя. Российские официальные лица на тот момент не комментировали эти инциденты.
В оккупированном Севастополе сработала российская ПВО – подтвердили подконтрольные рф власти города
Российские системы ПВО были задействованы в оккупированном Севастополе, сбив беспилотник и не причинив ущерба инфраструктуре. Об этом сообщил назначенный россией глава города Михаил Развожаев.
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