В оккупированном Севастополе сработала российская ПВО – подтвердили подконтрольные рф власти города

Во временно оккупированном Севастополе власти захватчиков сообщили что у них сработала ПВО. Согласно их заявлению над городом сбили беспилотник. Повреждений инфраструктуры нет. Так утверждает поставенный россиянами глава города Михаил Развожаев, пишет УНН.

В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки. – написал Развожаев.

Контекст

Ранее УНН сообщил ссылаясь на свидетельства жителей оккупированного полуострова Крым о том, что там активизировались российские системы противовоздушной обороны.

Сообщалось, что выстрелы были слышны между Черноморским и Межводным.

Кроме того, прогремели выстрелы из реактивных бомбометов из бухты Севастополя. Российские официальные лица на тот момент не комментировали эти инциденты.